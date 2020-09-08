Куда съездить в «бархатный сезон»: дайвинг на Алтае или что скрывают глубины Телецкого озера

О Телецком озере легенд существует огромное множество. Расположенный на юге Западной Сибири, в Горном Алтае, чистейший и глубокий водоем словно спрятан самой природой от лишнего внимания и цивилизации.

За свою красоту и таинственность местный коренной народ именует его не иначе как Золотое озеро (алт. — Алтын-Коль). 220 квадратных километров чистейшей воды строго охраняются государством – Телецкое входит в территорию Алтайского биосферного заповедника и попадает под ряд федеральных экологических программ.

Относительно недавно полюбоваться красотами чистейшего глубоководного горного озера можно не только «снаружи», но и изнутри. Здесь несколько лет существует дайвинг-станция «Зазеркалье», которая выполняет несколько миссий, включая туристско-просветительскую, то есть знакомит гостей водоема с его подводным миром.

Первое погружение на дно озера совершили дайверы Роман Воробьев и Татьяна Клименко в 2014 году. С того момента они регулярно прогуливаются по дну Телецкого и влюбили в его красоты многих поклонников подводного плавания.

«Привлек водоем, прежде всего, тем, что является одним из немногих, пригодных для настоящего дайвинга. Для погружений всегда нужна глубина и прозрачность воды. Все равнинные водоемы в Сибири этим не блещут, — обычно это что-то такое заболоченное, где можно едва разглядеть что-то на расстоянии вытянутой руки. А здесь — чистейшее озеро 325 м глубиной, труднодоступное для цивилизации, уникальное тем, что не замерзает зимой – то есть погружение можно совершать круглогодично», — объяснил Роман Воробьев, сотрудник заповедника.

Погружаются на дно Телецкого не за зрелищами – цветущих подводных джунглей под водой не встретить. Но вот чем может поразить озеро, так это ландшафтом дна и ощущениями, которые появляются во время подводной прогулки.

«Ландшафт поражает своей красотой. На глубине более 40 метров начинается выход скальных пород. Острые пики скал, уходящие в темноту, выглядят впечатляюще — как шпили готических соборов. Плюс ощущение полета в космосе полное – свет распространяется на 20-30 метров, а дальше – полная темнота!», — отмечает Воробьев.

Однако интересные находки дайверам за период обследования подводного мира озера все-таки попались. Это, к примеру, местный Титаник – он покоится на 8-метровой глубине и уже давно покрылся илом.

Или метеостанция, оказавшаяся на 45 метров ниже поверхности воды в начале 70-х годов прошлого столетия. Данных о том, что она когда-то затонула, не осталось, и при первом обнаружении исследователи испытали настоящий шок.

«Из темноты на глубине более 45 метров вдруг выплыла огромная конструкция, длиной не меньше 10 метров. Решетки, антенны, приборы – сначала все это невероятно поразило. Первая мысль, что это космический корабль!», — вспоминает дайвер.

Благодаря тому, что озеро не замерзает никогда, подводные одиссеи Воробьев совершает круглый год. И отмечает, что с каждым годом фауна Телецкого меняется. К примеру, рыбка хариус, визитная карточка водоема испокон веков, буквально пропала из водоема. О причине этого явления еще предстоит разобраться, но это уже совсем другая история.