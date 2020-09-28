«Мне нравится, ему тоже»: Барановская нарядилась в комбинезон с впечатляющим декольте

Юлия Барановская после расставания с Андреем Аршавиным предпочитает хранить личную жизнь в секрете. При этом поклонники желают многодетной маме счастья. Сама девушка признавалась, что если соберется замуж, то устроит праздник, о котором всем расскажет. Лишь весной телеведущая поделилась новостью, что рассталась с бойфрендом. По ее словам, они были вместе вместе около двух лет. Тогда Юлия не стала унывать. Весь карантин она провела с детьми.
Осень вернула столицу на время в прежний режим жизни. Юлия вновь стала сниматься в «Модном приговоре», посещать светские рауты и наряжаться. Накануне она решила поэкспериментировать и сделала афролоконы. Более того, девушка облачилась в комбинезон с корсетом и впечатляющим декольте, поверх которого надела жакет оверсайз. Чокер с бахромой, спускающийся прямо в ложбинку груди добавил образу пикантности.
«А сегодня так! Мне нравится, ему тоже, а вам как?» — написала Барановская.
Поклонники решили, что телеведущая намекнула, что у нее появился новый возлюбленный, ради которого звезда и преобразилась. Многие осыпали Юлию комплиментами:
«Юлия, вы шикарная! Глаза огонь», «Шикарный образ! Вы очень преобразились», «Я сначала думала, что Пугачева», «Молодая Пугачева», «Самый крутой образ», «Пусть Аршавин кусает локти и исходит слюной», — прокомментировали пост подписчики.