«С акцентом на талии»: Барановская в жакете модного оттенка впечатлила стилиста

Для портала Teleprogramma.pro оценила женственный лук телеведущей имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева. По ее словам, девушка собрала очень модный образ.

Юлия Барановская уже семь лет живет без Андрея Аршавина. Девушка стала успешной телеведущей. Карьеру она совмещает с материнством. У нее трое наследников: 14-летний Артем, 12-летняя Яна и восьмилетний Арсений. И это при том, что бывшей гражданской жене футболиста только 35 лет. Она обладает стройной фигурой, которую любит подчеркивать женственными образами. Уже не первый год Юлия выступает в качеств эксперта на передаче «Модный приговор».

Недавно девушка объявила о старте нового сезона проекта. На съемках она предстала в черной блузке с глубоким декольте и брючном костюме пудрово-розового цвета. Жакет с поясом подчеркнул талию телеведущей, а также ее легкий загар. Волосы Барановская собрала в пучок, а также сделала нежный макияж.

«До встречи в эфире», — объявила звезда.

Примечательно, что несмотря на работу, она не забыла подготовить своих детей к школе. После съемочного дня Юлия уже готовила младшего сына к 1 сентября. Поклонники восхитились образом многодетной мамы. «Такая хорошенькая», «Как вам этот цвет подходит», «Какая красивая», «Жакет крутой», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила лук телеведущей имиджмейкер и стилист Лариса Тимиряева.

«Элегантный образ в классическом стиле. Жакет в мужском стиле, с акцентом на талии при помощи пояса — это уже игра контрастов: мужского и женского и всегда работает безотказно и сейчас очень модно! На пике моды и цвет брючного костюма Rose Tan — припыленно-розовый, он вошел в список самых модных цветов осени — зимы 2020 — 2021 по версии Pantone. В составе цвета „Пыльной розы“ присутствует серый цвет, именно он и создает этот припыленный оттенок, и такой розовый просто идеально сочетается с серым и черным. Так что сочетание данного цвета с черным топом и макияжем глаз в дневной версии смоки айс, который называют „дымчатым макияжем“, очень гармонично и смотрится красиво и ярко», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.