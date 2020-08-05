«Полностью меня обманули»: Юлия Барановская раскрыла детали расставания с Аршавиным

Телеведущая намекнула, что гражданский супруг оставил ее после расставания без средств к существованию.

Телеведущая Юлия Барановская в эфире шоу «Конечно, Вася» на YouTube раскрыла малоизвестные детали, которые случились у нее при расставании с футболистом Андреем Аршавиным.

«Я мало того, что не поставила подпись под браком… Я ни на что не претендовала. Потом я поставила подпись под одним мировым договором. Полностью меня обманули. Под вторым. Когда ты любишь, то продолжаешь верить». Юлия Барановская

Как отметила звезда, она не понимает, почему в России в букварях пишут: «Мама мыла раму». «Почему не мама ела краба?» — задалась она вопросом.

Любопытно, что присутствующая на съемках певица Полина Гагарина в этот момент не сдержалась и воскликнула: «Так, феминистические разговоры начинаются».

Между тем Барановская не унималась и продолжила: «Почему мы должны все время счастье выстрадать?»

Юлия Барановская и Андрей Аршавин были вместе на протяжении девяти лет. В гражданском браке у них родилось трое детей: сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Пара рассталась в 2013 году.