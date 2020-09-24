Ни дня без внимания: Меган Маркл неожиданно появилась в прямом эфире на ТВ

Только накануне Меган Маркл и принц Гарри впервые после своего переезда в США появились на телевидении, как актриса вновь порадовала поклонников. На этот раз не было никаких разговоров о политике и выборах. Меган появилась в прямом эфире финального выпуска шоу America’s Got Talent.

Как сообщает Mirror, Маркл рассказала, что весь проект поддерживала конкурсанта Арчи Уильямса. Ей понравились творческие данные исполнителя и тронула его биография. Выяснилось, что Арчи более трех десятков лет провел за решеткой по ошибке. Хотя Меган пожелала певцу победы, выиграть конкурс ему не удалось.

На днях журнал Time включил Меган Маркл и принца Гарри в список ста самых влиятельных людей планеты. Примечательно, что супруги значились в рейтинге только под своими именами, без фамилий.