Ксения Собчак в комбинезоне песочного цвета и леопардовых ботинках пришла на вечеринку

Ксения Собчак дала понять, что любит удивлять поклонников. Если в юности она носила мини-юбки и ультракороткие платья, то теперь ее образы более сдержанные и элегантные. Многие отмечают, что с появлением в ее жизни Константина Богомолова, телеведущая еще больше изменилась и буквально расцвела. Минувшим летом во время отпуска блондинка то и дело облачалась в легкие платья, подчеркивая свою женственность.

Она отдает предпочтение ретро нарядам, а также образам в стиле Casual. 23 сентября телеведущая снова вышла в свет. На этот раз без мужа. Она посетила праздничную вечеринку бизнесвумен Киры Сорокиной. На светском рауте Собчак появилась в нетривиальном аутфите. Она предстала среди гостей в свободном комбинезоне песочного цвета с акцентом на талии. Наряд звезда дополнила леопардовыми ботинками. Волосы она собрала в пучок, а также сделала нюдовый макияж.

При встрече с Лерой Кудрявцевой телеведущая стала улыбаться. Девушки успели обсудить не только свои наряды, но и то, как недавно Ксения сломала нос. Кудрявцева заверила, что ее коллега прекрасно выглядит. Также на празднике появилась Ирина Безрукова, с которой жена хоккеиста Игоря Макарова также обмолвилась парой слов. А Собчак в свою очередь, пообщалась с хозяйкой вечера и попозировала журналистам. Она пребывала в хорошем настроении.