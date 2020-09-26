«Вот это мамочка»: Лопырева в лимонном купальнике порезвилась в море с голодовалым сыном

Виктория Лопырева всегда любила путешествовать. Если раньше она большую часть времени проводила в Москве, то теперь уже больше шести месяцев находится за границей. Своего первенца — сына Марка Лео она родила в Майами. Тогда девушка около трех месяцев наслаждалась материнством, но потом возобновила поездки уже с ребенком.Теперь сопровождает ее и муж Игорь Булатов, который во всем старается помогать возлюбленной.

Если карантин Лопырева переждала в Дубае, то лето провела уже в Турции. На курорте Белек модель продолжает нежиться на солнце по сей день. Она признавалась, что после каждого переезда их номера в отеле превращаются в большую детскую комнату. Блондинка сама занимается с ребенком. Очередной день виктория провела с наследником на пляже. Она поделилась трогательными кадрами с малышом.

Девушка облачилась в лимонный купальнике с надписью «Майами». Он подчеркнул ее стройную фигуру и загорелые ноги. Лопырева взяла сына на руки и зашла в море. Она попозировала, показав соблазнительные изгибы фигуры, а потом порезвилась с малышом в воде.

«Мой детеныш акулы», — написала звезда.

Позже виктория также сделала селфи с сыном. Она вместе с ним надела солнцезащитные очки. Поклонники считают, что мальчик похож на маму. Многие пророчат ему карьеру футболиста. «Как малыш на вас похож — на этом фото просто одно лицо», «Марк просто прелесть», «На фотка с сынишкой очень милая», «Вот это мамочка», «Формы роскошные, что бы не показать», «Ему будет сложно найти невесту краше мамы», — прокомментировали пост подписчики.