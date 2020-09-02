В шелках и на шпильке: Лопырева в платье-комбинации поужинала на морском побережье

Виктория Лопырева не скрывает, что любит наряжаться. Девушка уже долгое время находится на море. Сначала она отдыхала в Дубае, а теперь коротает дни в Турции с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Лео. По этой причине модель носит только легкие наряды, в которых комфортно себя чувствует на жаре. К слову, после родов русская красавица вернулась в привычную форму.

Лопырева не привыкла сидеть на месте. Она привыкла быть в центре событий. Недавно модель посетила вечеринку вместе со своей моложавой мамой. А накануне блондинка стала гостьей на светском рауте. Ее подруга в честь дня рождения устроила ужин прямо на пляже. Для такого случая Виктория облачилась в шелковое платье-комбинацию, напоминающую сорочку. Наряд жемчужно-кремового оттенка подчеркнул фигуру знаменитости. Образ девушка дополнила босоножками на шпильке.

Манекенщица поделилась снимками с праздника. Она позировала без мужа. Среди поклонников модели нашли те, кто восхитился ее фигурой и женственным образом.

«Вика, как всегда, вы нас вдохновляйте», «Боже, какая красивая », «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «Изящная», «Какое платье!! А я уже и забыла, каково это — танцевать всю ночь до упада. Эх, молодость», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Лопырева все лето занималась спортом, чтобы хорошо выглядеть.