«Обожать эту жизнь с тобой»: Рита Дакота и Федор Белогай запечатлели фото страстного поцелуя

Певица Рита Дакота и ее возлюбленный Федор Белогай устроили импровизированную фотосессию во время прогулки по Москве. Об этом композитор сообщила в личном профиле.

Бывшая жена Влада Соколовского рассказала, что она чувствует себя счастливой рядом с Федором.

«Обожать эту жизнь с тобой, мой Федор — куда веселее», — написала Дакота.

Примечательно, что актер Белогай ответил возлюбленной, оставив в комментариях смайл в виде черного сердца.

Напомним, что недавно пара вернулась с отдыха в Турции, и уже гуляет по улицам столицы. Белогай и Дакота стараются все свободное время проводить друг с другом. Для прогулки артисты выбрали спортивное худи. У Федора толстовка была голубого цвета, а у Риты — нежно-розового.

Также Дакота дополнила образ трендовыми велосипедками черного цвета и белыми кроссовками. Федор же отдал предпочтение джинсам — «варенкам».

Напомним, что в 2015 году Рита Дакота вышла замуж за музыканта Влада Соколовского. Однако после предательства мужа и скандалов по поводу измен певца, Дакота приняла решение разойтись с артистом. Также у них есть дочь Мия, которая теперь живет с исполнительницей.