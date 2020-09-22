Влад Соколовский устроил свидание Люсе Чеботиной в новом клипе

22 сентября у певца Влада Соколовского вышел новый клип. 28-летний артист выпустил музыкальное видео на свою новую песню «Запястье», которая уже стала очень популярна в TikTok. Не удивительно, что в ролике снялось множество блогеров из этой социальной сети.

Но главным камео клипа можно назвать 23-летнюю певицу Люсю Чеботину, которая сыграла романтический интерес Соколовского — ту самую девушку, которую он просит написать свой номер у него на запястье. На съемках парень и девушка обнимались, танцевали, держались за руки, гоняли голубей, катались на катере, а вот до поцелуя дело не дошло (по крайней мере, в клипе).

Немного странно, что Влад решил пофлиртовать на камеру с Чеботиной, ведь его нынешняя девушка Ангелина Суркова — тоже начинающая певица и вполне могла сыграть роль возлюбленной артиста в данном ролике. Но кто их поймет, этих звезд…

Напомним, на создание песни «Запястье» Соколовского подтолкнул фильм «Поменяться местами». Певец заложил в нее идею о том, что нужно ловить каждый миг своей жизни и не упускать удачу.