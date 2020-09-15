«Это же рай»: певица Дакота отдыхает на море с новым избранником

Экс-возлюбленная музыканта Влада Соколовского опубликовала фото на отдыхе в Турции, показав своего бойфренда.

Исполнительница авторских песен Рита Дакота поделилась с поклонниками фото страстного поцелуя со своим бойфрендом на пляже. Этот снимок девушка разместила в личном профиле Instagram.

Участница музыкального проекта «Фабрика звезд» сообщила поклонникам, что приняла решение об отдыхе спонтанно. Вместе со своим новым избранником — 32-летним владельцем международного рекламного агентства Федором Белогаем поп-дива поблагодарила друзей за организацию мини-отпуска.

Исполнительница призналась:

Мы такие счастливые! Просто три дня без работы, ребенка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай! Рита Дакота

Также Рита Дакота написала о том, что решила оставить на несколько дней дочь Мию на бабушку и няню. А свободное время провести со своей второй половинкой. И вот уже сейчас, по словам певицы, они с возлюбленным «с просоленными волосами поедают на пляже сочный арбуз и готовы ворваться на виндсерфинг».

Ранее стало известно, что Дакота собиралась оставить дочь на неделю под опекой бывшего мужа. Но в итоге передумала. И доверила наследницу бабушке.

Напомним, что Соколовский и Дакота развелись на третьем году совместной жизни — в 2018-м. За год до этого у них родилась дочка Мия.