«Хоть про белье не забыла»: Лопырева в блестящей мини-юбке сверкнула рельефными бедрами

Виктория Лопырева долгое не могла обрести счастье в личной жизни, но теперь счастлива в браке с бизнесменом Игорем Булатовым. У пары подрастает годовалый сын Марк Лео. Роды модели прошли в Майами, а вот расписалась с избранником девушку в Москве, но вот уже больше полугода она предпочитает находиться за границей. Сначала блондинка с семьей находилась в Дубае, а потом улетела в Турцию.

На отдыхе Виктория без стеснения хвастается своей фигурой. После родов она быстро вернулась в форму и теперь продолжает регулярно заниматься спортом. Модель часто публикует кадры, на которых позирует в купальнике Порой фотографом предстает ее муж. А накануне девушку устроила домашнюю вечеринку на вилле в Белеке, которую снимает. Лопырева позировала на газоне в черной майке и блестящей мини-юбке с крупными пайетками. Наряд позволил ей блеснуть загорелыми ногами и рельефными бедрами. Сандалии в тон дополнили образ.

«Если это делает вас счастливым, это не должно иметь смысла для других», — написала модель.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. многие одарили комплиментами ее фигуру и загар. По словам Виктории, так выглядеть вполне реально, если живешь на море. «Где-то вы сказали, что как цыганка , это чувствуется в вас. Дух свободы!», «Ноги на зависть всем», «Хоть про белье не забыла», «Горячая вы девушка», Не видела ничего красивее«, «Какие массивные бедра», «Такая загорелая и спортивная», — стали комментировать пост подписчики.