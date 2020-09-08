«Впечатление – вау!»: Лопырева в «кислотном» мини-платье с перьями предстала в примерочной

Виктория Лопырева предстала на показе круизной коллекции-2021 российского дизайнера Анастасии Задориной в мини-платье цвета фуксии в его неоновом варианте. Яркий оттенок, открытые плечи, облегающий силуэт и страусиные перья сделали ее образ очень впечатляющим, так по крайней мере считает эксперт портала Teleprogramma.pro.

Дизайнер одежды Сергей Никулин, увидев фото звезды в примерочной, не смог сдержать эмоций.

«Первое впечатление – вау! Это, конечно, очень эффектно и привлекает к себе внимание. Перья, как и клетка или красный цвет, относится к незыблемым вещам, которые практически всегда присутствуют на модных подиумах, лишь иногда стихая в степени своей популярности.

Сейчас в тренде «кислотные» оттенки. Поэтому ее фуксия в сочетании с серебристыми туфельками выглядит ярко и актуально. Вика молодец!» — восхитился эксперт в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.