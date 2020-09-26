«Пелагея запрещает»: адвокат Телегина рассказал об отношениях спортсмена с дочерью

Бывший муж певицы Пелагеи не может увидеться со своим ребенком.

Пелагея не разрешает Ивану Телегину общаться с родной дочерью. Об этом адвокат хоккеиста сообщил «Экспресс-газете».

По словам юриста, спортсмен до сих пор не имеет возможности увидеть трехлетнюю Таисию. Ранее стало известно, что Телегин смог провести время с дочкой лишь перед заседанием по разделу имущества после развода. Это было необходимо сделать для предоставления видеоматериалов суду.

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«Мама запрещает. Мы пытаемся мирно договориться со второй стороной и решить вопрос с ребенком», — высказался адвокат Ивана Телегина о решении Пелагеи.

Отметим, что при разводе в декабре прошлого года Пелагея и Телегин заявляли, что останутся друзьями. Однако позже у знаменитостей возникли конфликты на почве раздела имущества. Трехлетняя дочь хоккеиста и певицы тоже стала поводом для ссор и выяснения отношений бывших супругов.

Напомним, что Пелагея стала женой Ивана Телегина в 2016 году. Перед рождением дочери артистка сократила карьерную деятельность, в том числе в проекте «Голос.Дети» на Первом канале.