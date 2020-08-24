«Много нельзя!»: Пелагея показала, как дочка запрещает ей есть сладкое

Певица опубликовала редкое видео с наследницей от Ивана Телегина. Поклонники теперь подозревают, что благодаря крохе девушка так хорошо выглядит.

Пелагея в этом году пережила неприятный момент. Она рассталась с мужем Иваном Телегиным после трех лет брака. Однако они поддерживают отношения ради дочки Таисии. Девочке только три года, поэтому она живет с мамой. Если раньше артистка крайне редко показывала свою наследницу, то в последнее время она все чаще радует поклонников трогательными кадрами с ними. Недавно артистка отправилась в Крым для участия в КВН. Там она поразила всех постройневшей фигурой в летних нарядах.

Теперь поклонники гадают, как певица смогла так похорошеть за время карантина. Однако новое видео дало им наводку. В соцсети Пелагея поделилась кадрами, на которых ее дочка запечатлена за столом. Ее волосы собраны в хвостики, а на груди висит нагрудник, чтобы не запачкаться. Как оказалось, девочка растет очень смышленой и уже не дает маме есть слишком много сладкого.

«Много нельзя! Треснешь. Ты много будешь есть. Нельзя! Это ужасно, ты может заболеть! Там сладкое варенье», — заявила кроха. «А чуть-чуть можно?» — уточнила ее собеседница. «Да. Раз, два три, а вот это нет!» — пояснила девочка, загибая пальцы на руке.

Поклонники были сражены перлами Таисии. Многие отметили, что у Пелагеи растет талантливый ребенок. «Актриса растет и красавица!», «Правильно все говорит! Из уст младенца плохое не услышишь!», «Какая Тася солнышко», «Да что за прелесть эта малышка», «Потрясающе», «Как она похожа на маму», «Чудо ребенок», «Ничего милее не видела», «Диетологи сейчас плачут от счастья», — прокомментировали пост подписчики.