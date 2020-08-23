Аршавин и Телегин против бывших жен: какие алименты должны платить спортсмены

Многодетный и экономный

О том, что Андрей Аршавин не очень щедрый мужчина, страна впервые узнала после выхода книги Юлии Барановской. Юля рассказала, что, когда она жила с одним из самых высокооплачиваемых футболистов страны, у них в домашнем сейфе как-то лежало почти €2 млн. При этом Аршавин спрашивал, зачем ей очередная пара сапог, и не позволял покупать авиабилеты в бизнес-класс. Даже на пике карьеры Андрей умел экономить!

Сейчас у Аршавина два официальных места работы: он эксперт спортивного канала «Матч ТВ» и советник президента ФК «Зенит». В Москве Аршавин снимается в телепередачах, а в Питере живет и тренирует юных футболистов в «Зените». Сейчас еще подрабатывает в Турции, где на базе крутого гостиничного комплекса организована детская футбольная академия.

А в это время адвокаты Андрея трудятся в судах. Дел у них полно: на 27 августа намечен суд, на котором Аршавин заявит о снижении доходов и попросит уменьшить сумму алиментов на троих детей, которых воспитывает Юлия Барановская. А 23 сентября в Санкт-Петербурге состоится другое разбирательство — о выселении его экс-жены Алисы Казьминой из дома, принадлежащего семье спортсмена.

больше по теме Алиса Казьмина заявила о готовности дать Андрею Аршавину шанс к примирению По словам журналистки, сама идти на контакт с футболистом она не собирается.

У Аршавина четверо детей — два сына и дочь, рожденные в гражданском браке с Барановской, и еще дочка, которая появилась на свет в законном браке с Казьминой. Ради Алисы спортсмен семь лет назад и бросил Юлю с тремя детьми. И вот теперь обе женщины стали ответчицами по искам бывшего.

Юлия Барановская прилично зарабатывает. Когда вернутся в нашу жизнь массовые мероприятия и корпоративы, ее доходы будут раз в пять превышать нынешние заработки бывшего футболиста. Но женщина отстаивает в суде интересы детей.

В совокупности алименты Аршавина на четырех несовершеннолетних детей составляют 50% от его доходов. Сейчас Андрей выплачивает на каждого ребенка предположительно немногим больше 300 тыс. руб. в месяц. Таким образом, на троих детей Барановской выходит почти миллион. Спортсмен хочет уменьшить эту сумму.

Интересы Барановской представляют сразу несколько сильных адвокатов. В подобных спорах всегда есть опасения, что истец декларирует не все доходы: но доказать это, как и отследить все возможные подработки, очень сложно.

Шесть лет Аршавин не встречался со своими детьми от Барановской. Причем Юлия никогда не запрещала отцу общаться с Артемом, Арсением и Яной. Их встречи возобновились только в прошлом году, после развода Арш вина с Казьминой.

«Какого-то укора со стороны детей я не чувствую, — откровенничал Андрей. — Может быть, у них есть какие-то обиды и они что-то говорят маме, но в лицо они мне никаких претензий не высказывали. Хотя я тут у Артема как-то спрашиваю: «А ты почему учишься до конца июня?» А он отвечает: «Пап, я так вообще-то с первого класса учусь». То есть в такой форме мне, конечно, прилетает, но в целом, я думаю, у меня все нормально с детьми…»

А вот с 3-летней дочерью Есенией Аршавин не виделся больше года — с момента расставания с ее мамой Алисой. Женщина с Есенией и двумя детьми от предыдущего брака осталась жить в доме, где когда-то была счастлива со звездой футбола. После раздела имущества с Барановской Аршавин все свое имущество записывал на маму, и особнячок в престижном питерском районе Коломяги в том числе. Теперь иск в суд подала мама спортсмена Татьяна Аршавина — она требует выселить экс-невестку с детьми с ее жилплощади. Понятно, что Алисе обидно — ведь дети Барановской получили от Аршавина жилье, а ее дочери достались лишь алименты.

Во время предыдущих судебных разбирательств Барановской и Аршавина путем долгих переговоров были достигнуты следующие соглашения: одну из квартир в Питере Андрей переоформил в равных долях на Артема, Арсения и Яну. А Юлия после десяти лет совместной жизни с футболистом получила в собственность трешку в Коломягах, но за это она переписала свою квартиру на Крестовском острове (ранее подаренную ей Аршавиным) на детей. После таких пертурбаций с недвижимостью Аршавин и решил ничего больше на себя не регистрировать. Жена-то у него еще будет. Вдруг опять до развода дойдет.

На лед выходит Пелагея

Судебное заседание по разводу, алиментам и разделу имущества между певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным перенесли на 25 августа. В этот раз адвокаты были не согласны с фактической датой окончания брака. Певица считает, что муж сбежал к другой в начале прошлого лета, а по версии Телегина семья распалась осенью. Это важно, так как адвокаты закопались в бумажных доказательствах — когда супруги покупали машины, недвижимость, оплачивали ипотеку, ремонт дома… Даты важны в имущественном бою, который будет жарким. Звезды сами в суд не ходят, действуя через адвокатов: Пелагея заседает на съемках игр Высшей лиги КВН в Крыму, Телегин восстанавливается после коронавируса.

Уже есть ясность с суммой выплат в пользу их 3-летней дочери Таисии. «Рассматриваются алименты в размере, установленном законом, — 1/4 от доходов. В цифрах получается чуть больше 800 тысяч рублей в месяц», — рассказал нам семейный юрист певицы.

Адвокат хоккеиста заявил, что спортсмен не будет отказываться платить алименты в установленном судом порядке. Похоже, спор развернется лишь по поводу недвижимости. В браке был приобретен и оформлен на обоих супругов особнячок за 54 млн рублей в ипотеку. Квартира площадью 170 кв. м в элитном столичном доме стоимостью свыше 80 млн рублей была куплена через два месяца после бракосочетания и оформлена на Пелагею, потому что приобреталась на деньги ее мамы. Вначале вроде бы договорились, что квартира остается у Пелагеи, а дом отходит Ивану. Но затем певица решила, что часть особнячка Телегин должен переписать на дочь, а он не согласился и стал в ответ претендовать на часть ее квартиры… В общем, теперь все нажитое разделит суд.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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