«Ты провокация»: Полина Гагарина в чулках-ботфортах обнажила изящные бедра в Севастополе

Полина Гагарина, как известно, несколько лет назад феноменально похудела. Тогда она вышла замуж во второй раз за фотографа Дмитрия Исхакова. Вскоре у них родилась дочка Мия. Казалось, что они счастливы, но в этом году супруги неожиданно объявили о расставании. Артистка не стала озвучивать причины размолвки. Однако поклонники заметили, что она стала еще усерднее заниматься спортом, а также с головой ушла в работу.

Пока в Москве снова ужесточают меры безопасности в связи с увеличением случаев заболевания коронавирусом, многие артисты дают концерты в разных городах. Так Полина, которая недавно побывала в Ялте, накануне выступила на юбилее Александра Овечкина в столице, а на следующий день приехала в Севастополь. Она решила порадовать публику своим выступлением. Для выхода на сцену девушка выбрала умопомрачительный наряд.

На новом фото, сделанным в гримерке, Гагарина позирует в облегающем костюме золотого цвета, украшенного квадратными блестками. На девушке был комбинезон соединенный с ботфортами, надетых поверх колготок в сетку. Наряд позволил оголить упругие и изящные бедра артистки. Волосы певицы были уложены в легкие локоны, а веки накрашены золотыми тенями. На голове звезды красовалась диадема.

«Сегодня Севастополь», — написала она.

Поклонники были обескуражены таким дерзким сценическим нарядом. Многие одарили ее комплиментами. «Ох, ничего себе костюм», «Ты провокация», «Ты шикарна, Поля», «Взгляд царицы», «Ты же мать сто раз. Неожиданно!», «Сапоги до головы», «По стопам Бузовой», — прокомментировали пост подписчики.