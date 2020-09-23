«Сложно противостоять любви»: Гагарина в сияющем платье со шлейфом снялась в новом клипе «На расстоянии»

Полина Гагарина в этом году пережила не только самоизоляцию, но и разлад в отношениях с мужем Дмитрием Исхаковым. О своих переживаниях певица ничего не рассказывала. Лишь когда в прессу просочились слухи, она подтвердила, что рассталась со своим мужем. Теперь артистка сама воспитывает дочку Мию и сына от первого брака Андрея. При этом она успевает путешествовать и работать. 23 сентября звезда представила новое музыкальное видео на лирическую композицию о любви «На расстоянии».
Отметим, что историю клипа придумала сама Полина, а сценаристом и режиссером выступил Медет Шаяхметов. Ролик рассказывает о человеке, который даже находясь в центре внимания, чувствует себя одиноким. По сценарию, на героиню смотрят миллионы глаз, но она ждет только одного мужчину, при этом не позволяя себе проявлять эмоций. Сначала Гагарина предстает в мерцающем платье в пол по фигуре со шлейфом и открытой спиной. После выступления она уже позирует в белом платье из струящегося шелка. Ну, а в конце клипа певица взмывает в небо в алом пышном наряде.
«Иногда именно расстояние может дать ответ на самый главный вопрос: «Любим ли мы так сильно того, кто сейчас далеко? На расстоянии время тянется и летит одновременно, подгоняя дни, мир вокруг кажется совсем другим, и мы чувствуем все в сто раз сильнее, — рассказала Полина. — Все это знакомо каждому, кто серьезно влюблен и переживает испытания или разлуку. Даже самым сильным людям сложно противостоять любви. Пусть она победит!» — отметила она.