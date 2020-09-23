«Сложно противостоять любви»: Гагарина в сияющем платье со шлейфом снялась в новом клипе «На расстоянии»

Полина Гагарина в этом году пережила не только самоизоляцию, но и разлад в отношениях с мужем Дмитрием Исхаковым. О своих переживаниях певица ничего не рассказывала. Лишь когда в прессу просочились слухи, она подтвердила, что рассталась со своим мужем. Теперь артистка сама воспитывает дочку Мию и сына от первого брака Андрея. При этом она успевает путешествовать и работать. 23 сентября звезда представила новое музыкальное видео на лирическую композицию о любви «На расстоянии».

Отметим, что историю клипа придумала сама Полина, а сценаристом и режиссером выступил Медет Шаяхметов. Ролик рассказывает о человеке, который даже находясь в центре внимания, чувствует себя одиноким. По сценарию, на героиню смотрят миллионы глаз, но она ждет только одного мужчину, при этом не позволяя себе проявлять эмоций. Сначала Гагарина предстает в мерцающем платье в пол по фигуре со шлейфом и открытой спиной. После выступления она уже позирует в белом платье из струящегося шелка. Ну, а в конце клипа певица взмывает в небо в алом пышном наряде.