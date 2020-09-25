«Кайфуем»: Эмин Агаларов прогулялся с подросшей дочкой, облаченной в джинсы и «золотую» жилетку

Эмин Агаларов минувшей весной расстался со своей женой Аленой Гавриловой. Что стало причиной размолвки с мисс Мордовия, так и осталось неизвестно. У них подрастает годовалая дочка Афина. Девочка живет с мамой, но папа часто ее навещает. От первого брака с Лейлой Алиевой у артиста есть еще двое сыновей и приемная наследница. А недавно появились слухи, что певец обручился с дочерью замглавы министерства обороны Азербайджана Фатимой Садыковой.

Пока Эмин не комментирует слухи о скорой женитьбе. Он наслаждается теплой осенней погодой с детьми. Вечер пятницы, 25 сентября, артист провел с малышкой Афиной. Они отправились гулять по гольф-клубу имени Агаларова. Певец отдал предпочтение кэжуал стилю, надев широкие брюки с карманами песочного цвета и черную куртку. Его наследница выглядела стильно в джинсах с нашивкой в виде Микки Мауса, желтом джемпере и «золотой» пуховой жилетке. Завершала образ шапка-хулиганка цвета ванили.

«Кайфуем», — написал артист.

Поклонники в очередной раз восхитились тем, какой он заботливый отец. Они не удивлены, что Эмин не исключает, что снова станет папой. «Принцесса и папа! Счастья вам, Эмин!», «Молодец. Супер папа», «И беседуем задушевно. Папа с дочкой — все тайны на двоих», «Как стильно одета», — прокомментировали пост подписчики. К слову, Гаврилова не жалеет денег на наследницу и часто покупает ей наряды люксовых брендов.