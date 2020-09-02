Лаконичный стиль: бывшая жена Эмина в белом платье и жакете поужинала с отцом

Алена Гаврилова после расставания с певцом предпочла провести вечер в приятной компании с родным ей человеком.

Эмин Агаларов недавно снова стал завидным холостяком. Певец и бизнесмен объявил о расставании со своей второй женой Аленой Гавриловой. Причины такого решения он озвучивать не стал. По его словам, это дело очень личное. При этом артист не стал устраивать скандалов из-за дочки Афины. Он позволил, чтобы годовалая малышка жила с мамой. При этом артист часто навещает наследницу и забирает ее к себе на несколько дней.

Недавно Алена съездила в отпуск. Она провела несколько дней на море. Пока девушка отсутствовала, за Афиной приглядывал Эмин. Но на днях модель забрала дочку. Более того, она провела время не только с ней, но и с родными. В Instagram Гаврилова опубликовала кадры с ужина. Она облачилась в белое платье по фигуре и кремовый жакет. Девушка с нежностью обняла своего отца — любимого и пока главного мужчину в ее жизни.

По всей видимости, трапеза продлилась до поздней ночи. А утром Алена уже играла со своей наследницей. Она запечатлела девочку в белом платье в цветочек. Кроха сидела в зале перед телевизором и смотрела советский мультфильм «Обезьянки».

Добавим, что как и Гаврилова, только отечественные мультики своей двухлетней дочке показывает Лера Кудрявцева. Телеведущая старается учить девочку доброте и отзывчивости. Не исключено, что Алена придерживается таких же целей.

Напомним, что бывшая жена Эмина ранее встречалась с бизнесменом Рустамом Тарико. От него она родила сына Рустама. Мальчику уже тринадцать лет.