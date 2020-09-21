Все-таки Фатима: Эмин Агаларов женится в третий раз

Несколько дней назад Эмин Агаларов и Максим Фадеев представили новый трек «Фатима». Певец опубликовал его в своем Instagram и оставил интригующую подпись. А накануне певец еще раз заинтриговал своих подписчиков видеороликом, в котором признался, что может жениться еще раз.

Как сообщает AzTimes, Агаларов уже обручился с дочерью замглавы министерства обороны Азербайджана Фатимой Садыковой. Мероприятие прошло в Москве. Сам Эмин пока не дает никакие комментарии.

больше по теме Эмин Агаларов планирует жениться в третий раз Певец ответил на вопросы фанатов и сделал откровенные заявления.

Несколько месяцев назад Агаларов расстался с моделью Аленой Гавриловой. Что стало причиной разрыва — они не сообщали. Мисс Мордовия подарила 40-летнему музыканту дочь Афину. От первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой у Эмина растут двое сыновей.