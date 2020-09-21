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Все-таки Фатима: Эмин Агаларов женится в третий раз

Поговаривают, что избранницей артиста стала дочь замглавы миноборны Азербайджана Фатима Садыкова.

Все-таки Фатима: Эмин Агаларов женится в третий раз
Эмин Агаларов. Фото: instagram.com/eminofficial

Несколько дней назад Эмин Агаларов и Максим Фадеев представили новый трек «Фатима». Певец опубликовал его в своем Instagram и оставил интригующую подпись. А накануне певец еще раз заинтриговал своих подписчиков видеороликом, в котором признался, что может жениться еще раз.

Фатима Садыкова
Фатима Садыкова. Фото: Instagram.com/fata.sadikova

Как сообщает AzTimes, Агаларов уже обручился с дочерью замглавы министерства обороны Азербайджана Фатимой Садыковой. Мероприятие прошло в Москве. Сам Эмин пока не дает никакие комментарии.

Несколько месяцев назад Агаларов расстался с моделью Аленой Гавриловой. Что стало причиной разрыва — они не сообщали. Мисс Мордовия подарила 40-летнему музыканту дочь Афину. От первого брака с дочкой президента Азербайджана Лейлой Алиевой у Эмина растут двое сыновей.

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