Акцент на талии: Ани Лорак дополнила ультрамодный пиджак в клетку широким поясом

Певица выбрала элегантный образ для появления на публике. Модный эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов отметил, что она выбрала наряд, который находится в тренде.

Ани Лорак является одной из самых стильных отечественных певиц. Многие поклонники восхищаются ее элегантностью. Минувшим летом артистка отдохнула в Греции с дочкой Софией. Также компанию ей составлял Филипп Киркоров. В жаркую погоду 41-летняя артистка предпочитала носить мини-платья, комбинезоны и костюмы из льна. С приходом осени звезда не стала отказываться от женственных нарядов, пользуясь последними мгновениями теплого сентября.

На днях Лорак вышла на улицу в джинсах с высокой талией и пиджаке песочного цвета. А вот на сцене она решила показать всю красоту стройных ног. Девушка выступила на «Авторадио» в платье-пиджаке в клетку, которое дополнила широким поясом и босоножками на платформе. Наряд артистки был расшит пайетками, поэтому мерцал в лучах софитов. Волосы она распустила и сделала неброский макияж.

Поклонники восхитились образом знаменитости. Лорак получила сотни комплиментов. «Платье очень красивое! Я дождалась мини», «Ну очень красивая Каролиночка», «Ой, это было волшебно», «Вы были просто бомбезной!», — высказались подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценил аутфит звезды стилист Руслан Громов.

«Пиджаки оверсайз в тренде уже не первый год, модницы часто их надевают на голое тело и обыгрывают ремнем, сумкой и туфлями. Часто девушки не останавливаются на женских моделях и в ход идут мужские пиджаки. Мне, как стилисту, такие образы симпатичны. Я часто использую подобные трюки на съемках с моделями и сам не прочь надеть пиджак на 3 размера больше. У Ани Лорак всегда ультрамодные аутфиты. Выходя в этом образе на сцену, Лорак только укрепляет данный тренд в массах. Пиджак, босоножки, укладка, и в целом образ исключительно хорош», — высказался эксперт.

«Надеюсь, этот ультрамодный пиджак принадлежит певице, а не взят на прокат в шоуруме, иначе быть беде. В модной тусовке давно ходят слухи, что Лорак возвращает вещи после съемок в ужасном состоянии», — отметил он.

Справка Teleprogramma.pro:

Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.