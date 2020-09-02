«Без намека на вульгарность»: Каменских в романтичном платье выбрала мюли, как у Лорак

Настя Каменских уже год живет в браке с Потапом. Лишь недавно она призналась, что еще раньше тайно сочеталась браком со своим коллегой в Лас-Вегасе. К слову, к свадьбе певица тщательно готовилась и даже смогла похудеть. Она всегда обладала нестандартной фигурой, поэтому девушка предпочла сохранить изюминку, не доводя себя до модельных параметров. Теперь артистка регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме.

Также Настя умело комбинирует наряды, чтобы скрывать недостатки и подчеркивать достоинства фигуры. Певица любит носить мини-шорты, чтобы демонстрировать стройные ноги, а платья выбирает с глубоким декольте. В этом году она с Потапом отдыхает в Турции. Для прогулки по набережной с возлюбленным Каменских выбрала романтичный образ. Она облачилась в платье черного цвета с флоральным принтом. Наряд длины миди позволил ей показать изящные щиколотки.

Поп-дива также надела черные мюли с квадратным мысом, эта модель стала самой трендовой в этом весенне-летнем сезоне. В такой же обуви отметились Ани Лорак, Виктория Лопырева и другие звезды. Завершили образ певицы небольшая кожаная сумка и серф-локоны. Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами:

«Красотка», «Какое платье», «Прям испанская дива», «Платье как на вас сшито», «Это так женственно, любуюсь», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro аутфит знаменитости оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Без намека на вульгарность. Женственный и романтичный образ, соответствующий стилистическому типажу Насти. Все ее линии мягкие, женственные и платье, и прическа с ней в абсолютной гармонии. Волна в прическе откликается мелкой рюшей в зоне декольте. Цвет платья соответствует цветотипу внешности. Фасон презентабельно демонстрирует фигуру и женственность. Все работает на певицу: фасон, цвет, акцент на талии, длина, мелкий цветочный принт, нежная рюша в портретной зоне. Настолько все гармонично, что хочется привести цитату знаменитого кутюрье Ив Сен-Лорана: «Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот». Плюс ко всему, образ стильный и модный, с нотками ретро. Цветочный принт, рукава-фонарики, акцент на талии, асимметрия (разновеликий подол), рюши, воланы — все в тренде. Она даже добавила в образ контраста, примерив трендовые мюли с квадратным мысом. Кстати, тоже очень грамотно, подальше от портретной зоны. Мягкие линии поддержаны и сумочкой. Безупречный образ, безупречный вкус», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.