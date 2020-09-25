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«Сорян, мась»: Анастасия Решетова и Тимати обнародовали свою переписку

Модель каталась на мотоцикле без шлема, а музыкант высказал свое негодование по этому поводу.

«Сорян, мась»: Анастасия Решетова и Тимати обнародовали свою переписку
Анастасия Решетова. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Только недавно Анастасия Решетова и Тимати объявили о расставании. Незадолго до этого дня модель с сыном Ратмиром вернулась в Москву из Сен-Тропе, где провела весь карантин в доме отца рэпера. А после опубликовала на своей странице в Instagram трогательный пост, в котором обещала вырастить сына в любви и уважении к отцу.

Почти сразу после этого Решетову и Тимати заподозрили в обмане. Причиной стали их милые комментарии в Instagram модели под видеороликом, в котором они мчится на мотоцикле без шлема.

Анастасия Решетова
Анастасия Решетова. Скриншот: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Я против езды без шлема», — написал Тимати.

«Сорян, мась», — ответила ему Решетова.

А тем временем фанаты Тимати подумали, что у него новый роман. Пользователи Сети уже обсудили его новые снимки с эффектной блондинкой – тату-мастером салона.

 

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