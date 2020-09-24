«Мне все-таки 45»: Яна Рудковская еще раз заявила о своем точном возрасте

Продюсер призналась, что не любит клевету по этому поводу.

Имя Яны Рудковской всегда на слуху. Миллионы пользователей Сети обсуждают ее внешность, наряды, семью, но самое любимое из этого списка — возраст. По этому поводу ходило и ходит много различных домыслов. Сама же продюсер продолжает заявлять, что сейчас ей 45 лет. При этом, в YouTube-шоу «Алена, блин» она призналась, что не любит клевету по поводу цифр в своем паспорте.

«Я закончила 55-ю школу Барнаула. Весь город меня знает. В школе до сих пор работает мой классный руководитель София Федоровна Егорова. Съездите в Барнаул, посмотрите, в каком году я закончила 55-ю школу», — сказала Рудковская.

Также она добавила, что туда ездили уже многие журналисты, но никаких противоречащих этому фактов никто не нашел.

Яна Рудковская родилась 2 января 1975 года в Кустанае Казахской ССР. Ее отец был военным, поэтому сразу после рождения семья переехала в Барнаул, где будущий продюсер училась в школе и получила высшее медицинское образование по специальности «лечебная и аппаратная косметология».