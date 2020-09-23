В актуальных оттенках: Рудковская в приталенном жакете и юбке из фатина отправилась на работу

Яна Рудковская не скрывает, что любит делать покупки. Во время карантина она с радостью показала, что хранится в ее гардеробной, которая занимает несколько комнат. Светская львица носит тяжелый люкс. По ее мнению, это лучшее вложение. Под своим сумки Louis Vuitton знаменитость выделила несколько полок в шкафу, а вечерние платья расположены на специальных подставках. У жены Евгения Плющенко с недавних пор вновь появилась возможность, «выгуливать» новые наряды, так как жизнь в столице снова бурлит.

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Так, накануне Яна решила запечатлеть себя перед тем, как отправиться на работу. Продюсер выбрала монохромный образ в пудровых тонах. Она облачилась в приталенный жакет и фатиновую юбку. Полуботинки, сумка и солнцезащитные очки были выдержаны в таком же цвете и завершали тотал лук от Dior. Наряд подчеркнул талию 45-летней знаменитости и позволил продемонстрировать ноги.

«На работу, на смелой и очень элегантной Porsche Panamera», — похвасталась Рудковская.

Поклонники восхитились осенним аутфитом блондинки. Многие стали писать ей комплименты. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ дизайнер Сергей Никулин. По его словам, светская львица создала трендовый наряд.

«Яна никогда не уходила в какие-то трешевые истории. В последнее время она очень полюбила Dior. Очень много рекламных компаний, мероприятий совместно вместе с этим Домом у нее было проведено. Поэтому не удивительно, что она выбрала тотал лук Dior. Пудровые оттенки всегда будут в тренде, неважно какой сезон, неважно какого возраста женщина. Пудровые цвета всегда актуальны. Силуэт Christian Dior песочные часы — тоже всегда актуален. Никаких претензий к Яне нет. Потрясающий образ! Твердая 10 из 5», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».