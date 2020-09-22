Та, что надо: Рудковская продемонстрировала формы в ярком купальнике

Недавно Яна Рудковская отдыхала в Сочи. Светская львица поделилась очередными снимками с яхты. На этот раз продюсер позировала в купальнике не одна, а со своей подругой Натальей Якимчик — моделью и дизайнером купальников.

больше по теме Сразу в двух образах: Рудковская облачилась в строгий смокинг и примерила романтическое платье Музыкальный продюсер попросила поклонников помочь ей с выбором лучшего аутфита для вечера.

Две стройные блондинки облачились в одинаковые закрытые купальники ярко-фиолетового цвета. Геометричные сетчатые вставки подчеркнули тонкие талии девушек. Благодаря высокой посадке трусиков, отлично видны изящные бедра и более интимные округлости Рудковской. Продюсер встала на цыпочки, и славные своей длиной ноги знаменитости визуально вытянулись еще сильнее. Светская львица одной рукой обнимает подругу, другой — помогает себе сохранить равновесие, держась за поручень яхты.

Обе красавицы спрятали глаза за крупными солнечными очками, и собрали волосы в одинаковые низкие хвосты.

Некоторые подписчики обвинили Рудковскую в использование фотошопа, не поверив в натуральность ее соблазнительной фигуры:

«Мда, фотошоп вытягивает ноги прямо от ушей», «Реальный фотошоп! А что вообще с руками? Куда вы их тянете?».



Другие и вовсе обвинили звезду в избытке откровенных фотографий:

«Сколько можно тянуть свои костлявые ноги, вам больше и показать нечего», — возмущаются в комментариях.

Однако, аудитория светской львицы поспешила защитить любимицу: 45-летняя звезда остается стройной и подтянутой. К слову, сын Рудковской уже первоклассник.