«Переехал в Германию для нас»: беременная Мерьем Узерли рассказала об отце своего будущего ребенка

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли недавно призналась, что ждет второго малыша. Она уже воспитывает дочь Лару от жениха, за которого так и не вышла замуж. Джан Атеш был покинут рыжей красоткой перед самой свадьбой, причем актрису не испугала ее беременность. Она уверена, что дети даются от Бога, а муж рядом – дело второстепенное.

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Вот и на этот раз «Хюррем-султан» не спешит под венец, считая, что в пандемию проводить свадьбу с 20-30 гостями в масках – не самая лучшая идея. Между тем, ее возлюбленный уже пошел на определенные жертвы ради Мерьем – уехал из родной страны.

«Переехал в Германию для нас с Ларой из Америки», — спокойно сказала об этом непростом поступке своего мужчины Узерли изданию Hurriyet.

Актриса собирается выйти замуж только в тот момент, когда посчитает нужным, а пока планирует свое будущее и карьеру. В ее расписании, к слову, уже есть контракт с турецкой кинокомпанией на 2021 год. Судя по всему, на родину своего отца Хуссейна девушка отправится сразу после родов. Ее бойфренд ничего не имеет против. По словам Узерли, мужчины, которые останавливают свой выбор на женщинах творческих профессий, должны понимать, что другой жизни у них не будет. Ремесло для них – это практически и есть жизнь.