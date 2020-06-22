«Ах вот в кого наша Хюррем-султан!»: Мерьем Узерли показала редкое фото своего отца-турка

У звезды «Великолепного века» есть много общих черт с Хуссейном.

Мерьем Узерли стала кумиром сразу трех стран — Турции, Германии и России — после выхода сериала «Великолепный век». В нем актриса сыграла жену султана Сулеймана Хюррем, которая сумела добиться своего статуса будучи обыкновенной наложницей.

Зрителей привлек не только актерский талант девушки, ее харизма и темперамент, но и неординарная привлекательная внешность. Как оказалось, звезда обязана ей своему необычному происхождению. Ее мама Урсула — немка, а папа Хуссейн — турок. Совсем юным он по окончании школы приехал продолжать образование в Германию, где и встретил свою любовь.

Наличие прошлого брака и двоих сыновей у избранницы не отпугнуло парня, напротив, мальчиков Денни и Кристофера он принял как своих. А после в их союзе появилось и две дочки — Джанан и Мерьем, отличавшиеся артистическим талантом. В итоге старшая сестра стала певицей, а младшая — актрисой.

Накануне звезда «Великолепного века» решила показать редкие кадры из семейного архива, где запечатлен ее отец в былые годы — молодым и красивым. Эти фото произвели глубокое впечатление на почитателей Мерьем Узерли, многие заметили, что она похожа на своего отца.