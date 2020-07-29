«Настоящая Лара Крофт!»: Мерьем Узерли показала редкие кадры с подросшей дочерью

Очаровательной дочке «Хюррем-султан» из «Великолепного века» шесть лет.

Характер всеми любимой немецко-турецкой актрисы Мерьем Узерли, сыгравшей Хюррем-султан в сериале «Великолепный век», нельзя назвать простым.

Она, как и ее знаменитая героиня, очень эмоциональна и открыта в проявлении своих страстей. Именно поэтому звезда не смогла выдержать длительной работы над фильмом и в какой-то момент сбежала в Германию, разорвав контракт с турецкой кинокомпанией.

«Я жила не своей жизнью, а Хюррем. Днем и ночью проговаривая диалоги с султаном», — призналась она в одном из телевизионных интервью.

Ее роман с бизнесменом Джаном Атешем был тоже импульсивным. Актриса объявила о своей скорой помолвке, но брак так и не состоялся. В начале августа 2013-го года она заявила, что рассталась с возлюбленным, а уже в конце месяца призналась, что беременна от него. Однако это не стало причиной воссоединения бывших влюбленных. В феврале 2014-го Мерьем родила дочь Лару, очень похожую на нее.

Недавно звезда показала свежие кадры с малышкой из парка развлечений, наследница заметно подросла и стала еще больше похожа на мать. Девочка ловко преодолевала полосу препятствий в веревочном лабиринте, напомнив поклонникам знаменитую героиню голливудского фильма.

«Настоящая Лара Крофт!» — восхитился один из фолловеров. «Какая хорошенькая», «Мерьем, нас вас похожа девочка», «Очень красивая, вся в маму», — также прокомментировали кадры почитатели таланта актрисы.