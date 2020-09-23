«Фигуристу постоянно нужна опора»: Плющенко прокомментировал возвращение Медведевой к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию рассказал, почему Евгения Медведева вернулась к своему прежнему тренеру.

Трехкратный чемпион мира по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился своим мнением по поводу возвращения Евгении Медведевой в команду Этери Тутберидзе. В недавнем интервью телеканалу «Россия 24» спортсмен сказал:

«В той ситуации, в которой Женя оказалась, ей можно только посочувствовать. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора». больше по теме «Надо давать Алине выговариваться»: Ягудин высказался о своей соведущей в «Ледниковом периоде» 40-летний фигурист рассказал, как вместе с Алиной Загитовой готовятся к премьере на Первом канале.

Помимо нехватки у Медведевой наставнической поддержки, Плющенко заметил, что фигуристка недостаточно подготовлена к выполнению «дорогих» в фигурном катании четверных прыжков. Поэтому спортсмен 2013 года по опросу ВЦИОМ предрек кропотливую и масштабную работу тренерского состава команды грузинского тренера.

Напомним, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года вернулась в группу Тутберидзе 16 сентября 2020 года. Медведева была благодарна канадскому тренера Брайану Орсеру за работу с ней. Однако фигуристка приняла решение снова попробовать силы в команде Тутберидзе, с которой она по два раза побеждала на чемпионатах мира, Европы и в финале Гран-при.