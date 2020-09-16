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«Без громких обещаний»: Тутберидзе позировала на льду вместе с вернувшейся в команду Медведевой

Тренер двукратного серебряного призера Олимпийских игр – 2018 поделилась снимком с ученицей.

«Без громких обещаний»: Тутберидзе позировала на льду вместе с вернувшейся в команду Медведевой
Этери Тутберидзе. Фото: Instagram.com/tutberidze.eteri

На личной страничке в Instagram Этери Георгиевна поделилась свежим снимком, представ перед объективом фотокамеры с Даниилом Глейхенгаузом и Сергеем Дудаковым, а также фигуристкой Евгенией Медведевой.

Ранее стало известно, что экс-подопечная Тутберидзе снова вернулась в команду своей прежней наставницы. Судя по улыбке Этери — она рада этому событию. Но никаких громких заявлений тренер делать не спешит.

Напомним, что Медведева некоторое время тренировалась у Брайана Орсера. На Олимпиаде 2018 года в Южной Корее чемпионка завоевала серебро в женском одиночном катании. А ее главная соперница — Алина Загитова — золото.

Фигуристка Евгения Медведева
Евгения Медведева с экс-тренером Брайаном Орсером. Фото: Instagram.com/jmedvedevaj

После Игр Евгения и решила объявить о том, что она покинула команду Тутберидзе. Но причин называть не стала. Теперь она снова в Москве и тренируется в штабе у Этери Георгиевны.

Фигуристка Евгения Медведева
Возвращение ученицы Тутберидзе. Фото: Instagram.com/jmedvedevaj

«Без громких обещаний!! Просто работаем. Так бывает, с возвращением», — отметила Тутберидзе.

Ранее стало известно, что две спортсменки, которые тренировались у Этери Георгиевны — Алена Косторная и «русская ракета» Александра Трусова — перешли в штаб Евгения Плющенко. Именно он стал новым наставником юных чемпионок.

Тэги

Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваОлимпиада 2018Сборная РФ по фигурному катаниюЭтери Тутберидзе