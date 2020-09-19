Илья Авербух обрисовал невеселые перспективы Трусовой и Косторной под руководством Плющенко

Как отметил хореограф, у Тутберидзе есть «эксклюзивная система подготовки».

Хореограф Илья Авербух заявил, что у тренера Этери Тутберидзе создана своя эксклюзивная система подготовки спортсменок. Благодаря ей она воспитала целую плеяду талантливых девушек.

«Она их собирает, растит, и они выступают. Но давайте смотреть правде в глаза — спортсмены, которые выходят из этой системы, не могут работать в другой». Илья Авербух

Как отметил Авербух, он рад, что серебряный призер последней Олимпиады Евгения Медведева вернулась к Тутберидзе от канадца Брайана Орсера. Он уверен, что тренер и ее подопечная будут ставить перед собой самые большие цели. Тренер, как он заверил, для любого фигуриста сегодня словно вторая мама.

Напомним, что в минувшее межсезонье сразу две известные фигуристки Алена Косторная и Александра Трусова покинули группу Этери Тутберидзе и перешли работать к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сообщает «Спорт-Экспресс».