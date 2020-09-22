«Это русская красота»: Ирина Шейк в платье-майке сверкнула прелестями фигуры

Ирина Шейк уже больше года живет в своей квартире в Нью-Йорке с мамой и дочкой Леей. После почти пяти лет отношений она рассталась с Брэдли Купером. Они мирно решили вопрос об опеке над ребенком, поэтому девочка живет с ней, но довольно часто видится с отцом. А в начале года появились слухи о том, что у модели роман с нью-йоркским арт-дилером Вито Шнабелем. Недавно мужчина был замечен на прогулке с ребенком Ирины, что лишь усилило сплетни о новых отношениях девушки.

Однако 34-летняя Шейк остается топовой моделью и одной из самых красивых русских женщин. Она не перестает доказывать, что находится в прекрасной форме и может дать фору любой коллеге по цеху. Накануне девушка опубликовала новые снимки. Она снялась в пикантной фотосессии без бюстгальтера в компании 41-летней рыжеволосой фотомодели Карен Элсон и 40-летней топ-модели Марии-Карлы Босконо, которая провела лето во Франции с Натальей Водяновой.

Ирина позировала в платье-майке, сверкнув роскошной грудью и, обнажив рельефные икры. Девушки потрогали ее упругие бедра. При этом они находились на улице. Карен была облачена в шелковую платье-сорочку, а ее коллега в лосины и кружевной топ. Фото были сделаны для промо-кампании Milan Fashion Week, но они вызвали бурную реакцию в Сети.

«Поддержка подруг — это всегда хорошо», «Ирина, ты в порядке», «Какие накачанные ноги», «В ладошки Ким не вместилась», «Горячо», «Идеальное платье и ничего лишнего», «Ира, вот это русская красота, вот это да», «Девушки поблекли рядом с тобой», — прокомментировали пост подписчики.