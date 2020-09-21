Как выглядит и чем занимается новый возлюбленный Ирины Шейк — арт-дилер Вито Шнабель

Топ-модель все чаще видят в компании бизнесмена.

В личной жизни Ирины Шейк наметились серьезные перемены – супермодель снова влюблена. На этот раз ее избранником стал 34-летний Вито Шнабель. Супермодель пополнила череду звездных красавиц, которые успели пережить роман с мужчиной.

Он был замечен в отношениях с Деми Мур, Эль Макферсон, Лив Тайлер, Дашей Жуковой, Эмбер Херд и Хайди Клум.

Портал Teleprogramma.pro готов рассказать, кто такой Вито Шнабель и чем занимается.

Он родился в семье знаменитостей: мать приехала в Нью-Йорк из Бельгии и трудилась дизайнером костюмов на съемках фильмов. Отец — американский художник и режиссер Джулиан Шнабель. Его работы выставляются в музеях по всему миру.

К 12 годам у парня проснулся интерес к искусству, тем более это был отличный повод чаще видеться с отцом.

К 16 годам Вито понял, что рисовать — не его призвание, а вот торговля предметами искусства – это та плоскость, где у парня появился интерес. Идея оказалась выигрышной, в последующие десятилетия Шнабель открыл собственную галерею и начал заниматься организацией выставок.

Вскоре к картинной галерее добавился ресторан в Нью-Йорке, сплошь украшенный предметами искусства.

Шейк и Купер

Разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера произошел в 2019 году. Красавица и знаменитый актер были вместе четыре года и даже успели родить дочку Лею, но до венца Купера довести так и не удалось.

В 2019 году появились слухи, что актер, забыв о длинноногой спутнице, бросился в объятия Леди Гаги. Ирина долго хранила молчание, ситуация обрастала новыми слухами и подробностями, даже присутствовали версии, что отношения пары не что иное, как контракт. Договор закончился и показная любовь тоже.

Шейк и Шнабель

Можно было бы предположить, что отношения Ирины Шейк и Вито Шнабеля носят чисто дружеский характер, но, как известно, дыма без огня не бывает.

Впервые пару заметили в конце марта 2020 года, тогда мужчину застали возле дома топ-модели. Дальнейшего продолжения история не получила, а в последний день лета пара снова попала в объективы камер. На этот раз встреча произошла в одном из парков города.

Шейк с белокурой Леей были на площадке, когда к ним подошел Вито Шнабель. Вернее, подбежал, так как мужчина совершал пробежку и случайно оказался в то же время и в том же месте.

В окружении Шнабеля говорят, что он не из тех мужчин, кто стал бы довольствоваться дружбой с такой шикарной женщиной.

«Ирина — его тип женщины, а она чувствует себя комфортно в компании Вито», — говорят знакомые пары.

Некоторые полагают, что Ирина регулярно встречается с Вито, Лея тем временем находится у своего знаменитого папы.

Есть ли совместное будущее у Шейк и Шнабеля?

Упорно ходят слухи, что Шейк не просто встречается со Шнабелем, а уже перебралась к нему домой. Про жилье бизнесмена стоит сказать отдельно: его дом находится в настоящем венецианском дворце, который построен прямо на крыше старой фабрики. Семиэтажный особняк получил название Palazzo Chupi.

Снаружи здание покрыто розовой штукатуркой, а внутри украшено предметами искусства. Автором многих картин стал Джулиан Шнабель, он же выбрал цвет здания.

В доме находятся мастерская и выставочный зал Джулиана Шнабеля, а еще бассейн и несколько огромных резиденций, каждая со своим входом. Одну из них занимает сын художника. Именно возле примечательного дома папарацци не раз подлавливали Ирину.

В окружении пары гадают, есть ли будущее у Шейк и Шнабеля? Многие уверены, что девушка только пополнит коллекцию знаменитых возлюбленных бизнесмена.