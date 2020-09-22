«Ты неси меня река»: Надежда Бабкина объявила о новом творческом союзе

Недавно Надежда Бабкина отказалась от работы на Первом канале. Новый сезон «Модного приговора» пройдет без ее участия. И сразу же после снятия ограничений, связанных с пандемией, уехала на гастроли. Теперь же певица активно готовится к своему юбилейному концерту и создает новые дуэты. Один из них будет с Николаем Расторгуевым.

«Мы перебирали разные варианты — «Там за туманами», «Не валяй дурака, Америка» и даже «Агрегат Дуся». В итоге остановились на одной из моих любимых песен группы «Любэ» — «Ты неси меня река», — написала Бабкина в своем Instagram.

Песню артисты уже записали, а исполнят 30 сентября в театре «Русская песня». Юбилейный концерт Бабкиной должен был состояться еще весной, но из-за пандемии его перенесли.