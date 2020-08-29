«Модная, народная…»: Надежда Бабкина выпустит книгу мемуаров

29 августа певица Надежда Бабкина анонсировала выход своей книги мемуаров «Модная, народная…». Артистка приурочила публикацию к своему 70-летнему юбилею. Она сообщила в Instagram, что текст уже готов, а для иллюстраций подобраны редкие архивные фотографии.

Надежда Георгиевна попросила поклонников о помощи и предложила на выбор три своих снимка — одним из них женщина собирается украсить обложку книги, но не знает, какой лучше отражает ее характер.

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Очевидно, мемуары Бабкиной не будут скучными. Артистке есть, что рассказать: за свою жизнь она была не только худруком ансамбля «Русская песня», но также занималась наукой, политикой, преподаванием, снималась в кино и вела кулинарную телепередачу.

Известно, что книгу выпустит издательство АСТ.