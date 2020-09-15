Выглядит свежо: Надежда Бабкина в классическом костюме прибыла на церемонию вручения премии

Ежегодную премию Brand Awards вручают представителям шоу-бизнеса, моды, спорта за достижения в минувшем году. На церемонию, которая проходит в Москве, прибыли многие российские звезды. В числе первых появилась и Надежда Бабкина.

Стоит отметить, что после перенесенного коронавируса артистка выглядит очень даже неплохо. Глаза немного осунулись, но вид свежий и бодрый. Напомним, у певицы во время болезни были поражены 80 процентов легких. Она смогла выбраться из комы и побороть болезнь.

Для мероприятия Бабкина выбрала классическое сочетание цветов: черный строгий костюм и красную сумку. К образу добавила крупные аксессуары: серьги и колье с массивными жемчужинами.

Недавно стало известно, что Надежда Бабкина больше не будет ведущей «Модного приговора». На Первом канале ей уже нашли замену. А артистка тем временем отправилась со своим ансамблем на долгожданные гастроли.