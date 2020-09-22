Пелагея в джинсах скинни и мерцающем джемпере встретилась с коллегами Телегина и их женами

Певица провела вечер в ресторане, общаясь с хоккеистами и их близкими.

Пелагея три года прожила с хоккеистом Иваном Телегиным, который моложе нее на шесть лет. Однако в конце 2019 года они расстались. Как оказалось, спортсмен расстался с женой, так как увлекся новой пассией. Ради общей дочери Таисии бывшие супруги решили сохранять теплые отношения. Этим летом артистка много работала, но также успела побывать в Крыму, где прошли съемки КВН «Высшая Лига».

Вернувшись в столицу Пелагея возобновила выступления, а также стала участвовать в разных телевизионных проектах. Но свободное время она старается полностью посвящать наследнице, хотя накануне певица смогла увидеться с друзьями. Девушка отдохнула в ресторане и пообщалась с коллегами своего бывшего мужа по хоккейному клубу КХЛ ЦСКА. На встрече появились Максим Шалунов, Сергей Сальник и Кирилл Капризов. Большая часть из них пришла на встречу с женами и детьми.

Для особого случая Пелагея облачилась в джинсы скинни и мерцающий джемпер изумрудного цвета. Остроносые туфли дополнили женственный образ.

«Красно-синий самый сильный. Поля на встрече с ребятами из ЦСКА и их семьями», — гласит подпись к посту.

Поклонники восхитились красотой артистки. Многие отметили, что девушка всех затмила. А вот дочку с собой, по всей видимости, она брать не стала. «Полечка, самая любимая, красивая, все у вас будет всегда хорошо», «Очень красивая, безумно любим», «Вы как всегда прекрасны», — прокомментировали пост подписчики.