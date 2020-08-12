«Слов нет»: 34-летняя Пелагея в топе с кружевом похвасталась осиной талией на отдыхе

Певица приехала в Крым для участия в КВН, но также успела отдохнуть и устроить фотосессию. Поклонники восхитились красотой артистки.

Пелагея во время карантина не расставалась со своей дочкой Таисией. После Нового года она объявила о расставании с мужем Иваном Телегиным. Причины такого решения певица не назвала, но вскоре хоккеист стал жить с новой возлюбленной. Бракоразводный процесс еще не завершен, так как суд должен определить, сколько алиментов будет получать артистка. Однако Пелагея не унывает. В начале августа она уехала из Москвы в Крым.

На днях Пелагея предстала в черном платье в пол. Она позировала на побережье. 34-летняя артистка поразила поклонников своей красотой. Но как оказалось, она приехала на Черное море не только для отдыха, но и чтобы поучаствовать в Высшей Лиге КВН, так как она является членом жюри. Но певица перед съемками успела провести время на яхте и устроить фотосессию. На новых кадрах, которые сделала фотограф отеля Mriya Resorts & SPA Яна Зверева, звезда позировала в топе с пышными рукавами и кружевом небесного цвета и юбке макси в тон. Наряд позволил девушке блеснуть осиной талией и плоским животом. Шляпка с широкими полями завершила пляжный лук.

Поклонники одарили Пелагею комплиментами. Многие отметили, что она не только похорошела, но и выглядит отдохнувшей. Наряд артистки и вовсе свел с ума ее фанатов. «Божественная», «Слов нет», «Нарядные костюмы, красивая Пелагея, отличные пейзажи!», «Невероятно красивая», «Наряд умопомрачительный и красота неописуемая!», «Какая талия, вы ангел», «Фигура на зависть, плоский живот, изящные изгибы», — прокомментировали пост подписчики.