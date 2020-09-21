Вот и поговорили: принц Гарри нашел общий язык с братом после размолвки

О том, что отношения родных братьев — принцев Гарри и Уильяма — разладились, известно давно. Будущий король Великобритании был очень зол на младшего брата. Причиной ссоры стал отказ герцогов Сассекских от королевских обязанностей. Но в день рождения Гарри, которое было 15 сентября, братья все-таки поговорили.

Как сообщает Daily Mail, Гарри и Уильям стали лучше общаться, чем это было несколько месяцев назад. Расстояние явно пошло на пользу. Хотя ближайшее Рождество они все равно не смогут провести вместе, как это было раньше.

Принц Гарри уже рассказывал ранее, что его планы посетить родину изменились из-за пандемии. Но герцог уже запланировал поездку на следующий год. В Великобритании его ждут несколько важных мероприятий, которые он хочет посетить. В их числе спортивные турниры и открытие памятника ныне покойной маме — принцессе Диане.