Личный праздник: принц Гарри принимает поздравления

Представители большой королевской семьи публикуют в Instagram его фотографии, но без Меган Маркл.

Принц Гарри принимает поздравления в честь своего 36-летия. В числе первых с пожеланиями были принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они опубликовали в своем Instagram совместную фотографию.

Вот только, как заметили поклонники герцогов Сассекских, Меган Маркл на этом фото не было. К слову, снимок был сделан еще в 2015 году во время благотворительного забега, который был организован фондом Heads Together. Организация оказывает помощь людям с психологическими проблемами, а ее основателями являются Гарри, Уильям и Кейт.

Поздравления принцу Гарри появились и в других официальных аккаунтах королевской семьи. Букингемский дворец опубликовал фото герцога в окружении семьи и родной бабушки Елизаветы II. Оно датируется 2017-м годом, когда Гарри принимал участие в мероприятии, организованном королевой. А принц Чарльз поделился совместным снимком с сыном с одного из спортивных мероприятий.

На днях стало известно, что Гарри сможет поехать на родину только в следующем году. В этом ему помешали ограничения, связанные с пандемией коронавируса.