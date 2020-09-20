Покорить Голливуд: принц Гарри решил научиться производству фильмов

Недавно герцоги Сассекские заключили сделку с Netflix, чтобы создавать докфильмы, сериалы и детские шоу.

После того как Меган Маркл и принц Гарри решили заниматься продюсированием и подписали многомиллионный договор с американским стриминговым сервисом, герцог решил учиться.

Известно, что у Маркл есть опыт работы в киноиндустрии, помимо этого у нее за плечами высшее образование в этой области. Ранее актриса получила диплом университета в Иллиноисе. У принца же соответствующего образования нет, поэтому он и решил начать с самых низов. Записался на интернет-курсы по производству фильмов.

Как сообщает Mirror, принц Гарри прошел пятидневное онлайн-обучение. Он не хочет оставаться в тени Меган, поэтому полон решимости и готов работать в этом направлении.

Контракт с Netflix на сумму 115 миллионов фунтов стерлингов герцоги Сассекские подписали в конце августа. Они будут работать над созданием документальных фильмов, сериалов и детских шоу. Также пара задумалась снять фильм о наследии принцессы Дианы.