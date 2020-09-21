«А кто это уснул?»: Надежда Михалкова в джинсах с высокой посадкой забралась в кровать дочери

Надежда Михалкова во время карантина много времени проводила с детьми, а вот со своей сестрой Анной общалась по видеосвязи. Девушки очень близки, поэтому летом сразу увиделись, когда самоизоляцию отменили. А 1 сентября они отвели своих первоклашек в школу. У Нади отправился учиться семилетний сын Иван, а у ее сестры — дочка Лидия. Также у младшей актрисы есть девятилетняя наследница Нина от брака с Резо Гигинеишвили. Кадры с детьми она показывает редко.

Накануне Надежда решила показать, как укладывает детей спать. Но выяснилось, что сама она так изматывается, что порой засыпает, не дождавшись, пока наследники умоются. На кадрах дочка артистки заходит в свою спальню и видит, как ее мама в модных джинсах с высокой посадкой и черной футболке лежит на ее кровати.

«Ой, а кто это уснул? А как ты успела уснуть?» — удивилась кроха. «Вот так вот я ждала, ждала и говорю: „Нин, ты готова спать?“. В ответ: „Да, мам, конечно! Только зубы не почистила, не переоделась..“», — поведала актриса в ответ.

Потом Нина обняла маму, они показали новый способ, как уложить детей спать. Надежда скомандовала наследнице закрыть глаза и храпеть. В итоге обе снова рассмеялись. «Это провал полный. Спасть! Спасть», — стала просить Михалкова. Поклонники восхитились атмосферой дружной семьи. Многие не раз называли девушку прекрасной мамой. К тому же, она хорошая тетя. Надежда обожает общаться с дочкой и сыновьями своей сестры.