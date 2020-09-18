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Стало известно, как строила карьеру любовница Тарзана до нынешней популярности

Анастасия Шульженко приехала покорять Москву из Краснодарского края несколько лет назад.

Стало известно, как строила карьеру любовница Тарзана до нынешней популярности
Тарзан. Фото: Борис Кудрявов. Архив "Экспресс-газета"

Начинающая актриса Анастасия Шульженко недавно заявила, что была любовницей Сергея Глушко, более известно как Тарзан. Сначала стриптизер все отрицал и даже попросил всех его не беспокоить и не лезть в семью. К слову, Наташа Королева сделала то же самое и сразу же увезла мужа на курорт. Но шила в мешке не утаишь, и спустя несколько дней Тарзан все-таки признался, что изменил жене. Правда, 28-летняя Шульженко настаивает на том, что они встречались не один раз, а на протяжении полутора лет. В качестве доказательств показала даже интимное видео.

Как сообщает «СтарХит», Анастасия несколько раз принимала участие в съемках различных программ, где играла героинь выдуманных историй. В шоу «Измены» она сыграла обманутую жену, а в «Моя свекровь — монстр» — молодую невесту.

На днях Шульженко появилась в студиях «На самом деле» и «Пусть говорят», где рассказала подробности их отношений с Тарзаном. Недавно стало известно, что Наташа Королева обратилась в правоохранительные органы, когда узнала, что из ее дома пропали бриллианты и крупная сумма денег.

 

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