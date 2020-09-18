Стало известно, как строила карьеру любовница Тарзана до нынешней популярности

Начинающая актриса Анастасия Шульженко недавно заявила, что была любовницей Сергея Глушко, более известно как Тарзан. Сначала стриптизер все отрицал и даже попросил всех его не беспокоить и не лезть в семью. К слову, Наташа Королева сделала то же самое и сразу же увезла мужа на курорт. Но шила в мешке не утаишь, и спустя несколько дней Тарзан все-таки признался, что изменил жене. Правда, 28-летняя Шульженко настаивает на том, что они встречались не один раз, а на протяжении полутора лет. В качестве доказательств показала даже интимное видео.

Как сообщает «СтарХит», Анастасия несколько раз принимала участие в съемках различных программ, где играла героинь выдуманных историй. В шоу «Измены» она сыграла обманутую жену, а в «Моя свекровь — монстр» — молодую невесту.

На днях Шульженко появилась в студиях «На самом деле» и «Пусть говорят», где рассказала подробности их отношений с Тарзаном. Недавно стало известно, что Наташа Королева обратилась в правоохранительные органы, когда узнала, что из ее дома пропали бриллианты и крупная сумма денег.