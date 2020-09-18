Тарзан похвастался рисунком от девочки, где у Королевой на голове корона похожая на ветвистые рога

Стриптизер Тарзан в Instagram разместил снимок, который ему прислала маленькая девочка. На фотографии нарисованы он с женой, певицей Наташей Королевой. При этом заметно, что девочка хотела изобразить на голове исполнительницы корону, но получились, скорее, ветвистые рога.

«Все-таки мир не весь сошел с ума! Трогательный рисунок прислала юная красотка Мая, чтобы поддержать нас с Наташей в этот непростой момент! Спасибо тебе, солнышко! Маме респект!»

Тарзан

Напомним, что не так давно Тарзан прилюдно признался в измене своей жене. Пока певица отсутствовала дома, он пригласил молодую особу, с которой в итоге вступил в интимные отношения. При этом из дома его жены пропали украшения на сумму в пять миллионов рублей.

Сам Тарзан позже опубликовал видео с извинениями. Он отмечал, что его попросту подставили и споили. Затем он по каким-то причинам удалил скандальную видеозапись. Часть поклонников звездной пары считают, что они с женой попросту пиарятся на этой истории.