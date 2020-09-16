«Покопаться в себе»: Королева после неверности Тарзана рассказывала о причинах измен мужчин

Не так давно в интервью она буквально разложила по полочкам, почему подобное происходит в парах.

Певица Наташа Королева в своем недавнем интервью для PEOPLETALK TV подробно объясняла ведущей, почему мужчины изменяют женщинам. Причем это случилось уже после неверности ее мужа Тарзана. Знала на тот момент певица об измене или нет — вопрос непростой. В беседе исполнительнице напомнили, что ранее в интервью она говорила: «Если мужчина изменяет, то значит ты что-то делаешь не так».

«Да. Я согласна. Не бывает вот так, чтобы в одни ворота. Все равно происходит какая-то ситуация. Если мужчину и женщину все утраивает в отношениях, то измена возможна только по пьяной лавочке, когда ничего не соображал. Да и то так, скорее всего, не получится. Когда что-то не устраивает, идет дискомфорт в отношениях, то это всегда завязаны два человека. Когда жены говорят: «Он подлец, скотина, мне изменял». Надо все-таки покопаться в себе. Почему если ты такая сексуальная телка, то так произошло?» Наташа Королева

Напомним, что муж Королевой культурист Тарзан признался недавно в измене своей жене. Он заявил, что не собирается скрывать этот факт от общественности.

Как известно, девушка, которая переспала с Тарзаном, сейчас уверяет, что беременна от него. При этом известно, что из дома знаменитостей пропали украшения на пять миллионов рублей. В этой истории сейчас разбираются в том числе и правоохранительные органы.