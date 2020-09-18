Цветочное платье: Ирина Пегова предстала на шоу «Ледниковый период» в образе 40-х годов

Актриса Ирина Пегова рассказала поклонникам, что Первый канал отснял уже второе ее выступление на программе «Ледниковый период». Артистка разместила фото со съемок шоу вместе со своим партнером — актером Алексеем Тихоновым — в личном аккаунте.

На снимке она предстала в ярко-синем платье в цветочек, которое стилистически ближе к эпохе 40-х – 50-х годов прошлого столетия. Вот только вместо туфель с белыми носками у исполнительницы главной роли в фильме «Всем скорбящим радость» были коньки.

Актриса не стала раскрывать всех тонкостей выступления. Однако, судя по ее наряду и костюму ее партнера, тематика номера связана с военными годами. На Тихонове можно заметить белую свободную рубашку и брюки-галифе защитного цвета. А коньки артиста были замаскированы под кирзовые сапоги.

Напомним, что в проекте также приняли участие другие звезды шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов, музыкант Владислав Соколовский и стендап-комик Владимир Маркони. Оказалось, организаторы шоу приглашали к участию и Ксению Собчак. Но супруга Константина Богомолова отказалась от предложения из-за нехватки времени.