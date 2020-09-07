С челкой и пионерским галстуком: Пегова позировала на съемках в белой сороке и юбке до колени

42-летняя актриса не только участвует в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Она также снимается в кино.

На личной страничке в Instagram 42-летняя Ирина Пегова поделилась свежими снимками со съемочной площадки. Перед объективом фотокамеры артистка предстала в образе пионерки. Так, к примеру, знаменитость облачилась в белую строгую сорочку и синюю юбку до колен. Сценический наряд экс-возлюбленной Дмитрия Орлова дополнил пионерский галстук. Кроме того, на площадке Пегова предстала с челкой.

Стоит отметить, что знаменитость не только принимает участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период» на Первом канале. Она также активно снимается в кино. Правда деталями о своем персонаже и ленте в целом артистка делиться с поклонниками не стала. Но фанаты Ирины все-таки попросили ее ответить на их вопросы в микроблоге.

«Вот это звездный состав! Что за шедевр ожидать нам?», «Какие вы все классные, прямо из нашего детства! Ирина, а как фильм будет называться?», «Ждем с нетерпением премьеру!!», «Какая замечательная из вас вышла пионерка», «Очень неожиданно, наша Ирочка с челкой!! Вам идет», «Прям сразу вспомнили юность», «Это наше детство, пионерские галстуки, юбочки, тетрадки! Эх, молодость», «Ждем ваш новый фильм!! Ура, это здорово», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

Из поста исполнительницы ролей в таких фильмах, как: «Маша в законе» и «Экипаж» — стал понятен актерский состав предстоящей премьеры. В ленте вместе с Пеговой будут сниматься: Николай Фоменко, Тимофей Трибунцев и Дмитрий Блохин.

Напомним, что в этом году с участием Ирины Пеговой уже вышли фильмы: «От печали до радости» и «Карантин» (короткометражный, — Прим. ред.).