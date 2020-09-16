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«Описаюсь»: Кудрявцева запечатлела непосредственную дочь в канареечном топе за трапезой

Забавное видео телеведущая обнародовала в Сети.

«Описаюсь»: Кудрявцева запечатлела непосредственную дочь в канареечном топе за трапезой
Лера Кудрявцева. Фото Global look press.

Детская непосредственность не может не вызывать улыбку, а милое поведение двухлетней дочки Леры Кудрявцевой Машеньки собирает тысячи лайков в Сети. Мама малышки периодически радует своих поклонников домашними кадрами, на которых ее наследница нет-нет да и выкинет что-нибудь эдакое.

Вот и на этот раз дочь телеведущей и хоккеиста Игоря Макарова, с аппетитом поедая кусочек арбуза, неожиданно заявила: «Описаюсь». Эти поступком крошка рассмешила свою мать, которая заверила, что все будет хорошо. Как обычно Маша была одета очень ярко: в топ канареечного цвета и слюнявчик с розовой бабочкой.

Ранее Кудрявцева выкладывала в Instagram видео, на котором ее наследница неожиданно пустилась в пляс по дороге из кухни в детскую комнату. А потом устроила кулуарную дискотеку в тельняшке, заслышав мелодию из знаменитого советского мультфильма «Бременские музыканты».

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